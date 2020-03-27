Gaziantep'te otobüs ve tramvaylara sosyal mesafe şeridi - Son Dakika

Gaziantep'te korona virüs (kovid-19) salgınına karşı İçişleri Bakanlığı tarafından toplu taşıma araçlarına yönelik yayınlanan ek genelgeyle beraber harekete geçilerek Türkiye'de bir ilk daha gerçekleştirdi. Tramvay ve otobüs koltuklarına genelgede bahsedilen düzen için sosyal mesafe şeridi çekti.



Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan, kısa sürede Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından bölgesel olmaktan çıkarak "pandemi" yani küresel anlamda etkisini gösteren bir salgın haline geldiğini ilan ettiği Corona Virüs Salgını'na karşı ulusal mücadele devam ediyor. Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede değinilen "toplu taşımalarda araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olması" gerektiğinin belirtilmesinden sonra Büyükşehir örnek bir uygulama başlattı. Tramvay ve bünyesinde bulundurduğu otobüsler başta olmak üzere bütün toplu taşıma araçlarına yönelik "Sosyal Mesafe Şeritleri" çekilmeye başlandı. Corona Virüsü'nün bulaşıcılığını engellemek için önemli bir tedbir olan sosyal mesafenin korunması için yapılan çalışma, toplu taşımalarda koruyucu bir ulaşım sağlayacak. İlerleyen günlerde mavi ve sarı özel halk otobüslerine yönelik şerit çalışmaları tamamlanacak.



Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gündelik dezenfektan çalışmalarının yanı sıra her tramvay durağına el dezenfektanı yerleştirdi. Yolcular tramvaya binerken ve inerken duraklarda bulunan dezenfektanlarla el hijyenini sağlayabilecek. Ayrıca büyükşehir dezenfekte ekibi, şehirde bulunan bütün toplu taşıma araçları ve taksilere yönelik dezenfektan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - GAZİANTEP