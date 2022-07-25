Gaziantep'te otobüsün bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te otobüsün bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı

25.07.2022 14:11
Gaziantep'te otobüsün bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te otobüsün bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Gaziantep'te otobüsün bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda kent girişindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde, şehirlerarası yolcu otobüsünün bagaj kısmında, Türkiye'ye kaçak giriş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, deport edilmek üzere geri gönderme merkezine götürüldü.

Devam eden çalışmalarda, yabancı uyrukluların ülkeye kaçak giriş yapmasını sağladığı belirlenen Y.B, M.B. ve M.Ş.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te otobüsün bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te otobüsün bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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