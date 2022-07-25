Bu kapsamda kent girişindeki uygulama noktasında yapılan denetimlerde, şehirlerarası yolcu otobüsünün bagaj kısmında, Türkiye 'ye kaçak giriş yaptığı tespit edilen 3 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te otobüsün bagajına saklanan 3 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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