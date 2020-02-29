Gaziantep'te otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te otomobil çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te otomobil çalan 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te otomobil çaldıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yeditepe Mahallesi'nde meydana gelen otomobil hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alınırken, çalıntı araçlar sahiplerine geri verildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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