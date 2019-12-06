Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobil çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te otomobil çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te bir otomobili çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te otomobil çaldığı ileri sürülen 4 şüpheli yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te bir otomobili çalan 4 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Değirmiçem Mahallesi bir otomobili çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çalınan otomobili kısa sürede buldu, aracı çaldığı belirlenen sürücü M.K. ile Y.K, C.V. ve E.S'yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede direksiyonun alt kısmının açılarak kablolarının dışarı çıkarıldığı ve "düz kontak" tabir edilen yöntemle aracın çalındığı belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:08 Kaynak: AA
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