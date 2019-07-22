Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:15 Kaynak: AA
'in İslahiye
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı. Mustafa Doğu
idaresindeki 31 AVJ 79 plakalı otomobil İslahiye- Hassa
kara yolu Akbez
mevkisinde refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada otomobilde bulunan anne Fatma Doğu olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü oğlu ise ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edildi.
Fatma Doğu'nun cenazesi ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
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