Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 yaralı

Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hikmet Coşkun'un kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Nizip- Birecik karayolunun 7. kilometresinde devrildi.

Devrilme sonrası alev alan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hafif yaralanan sürücü ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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