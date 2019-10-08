Gaziantep'te otomobil devrildi: 1 yaralı
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hikmet Coşkun'un kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Nizip- Birecik karayolunun 7. kilometresinde devrildi.
Devrilme sonrası alev alan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hafif yaralanan sürücü ise Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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