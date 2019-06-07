Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı
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Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı

4 dakika önce

Gaziantep'te otomobilin önce kebapçı tezgahına ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil devrildi: 2 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te otomobilin önce kebapçı tezgahına ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrilmesi sonucu biri ağır iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yücel Bozkurt idaresindeki 27 BD 984 plakalı otomobil, merkez Şehitkamil ilçesi Korutürk Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu önce seyyar kebapçı tezgahı önünde bekleyen Latif Aslan'a ardından aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.
Çevredeki vatandaşlar sürücü Bozkurt'u önce sıkıştığı yerden kurtardı ardından hızlı gittiğini iddia ederek darbetmeye çalıştı.
Bozkurt ve ağır yaralanan Aslan, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:38 Kaynak: AA
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