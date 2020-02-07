Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı

13 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Arif Özharıkçı (26) idaresindeki 01 BA 701 plakalı otomobil, Fevzipaşa TOKİ konutları mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.


Kazada sürücü ile araçta bulunan Miraç Özharıkçı (20) ve Hasan Özharıkçı (60) yaralandı.


112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Fevzipaşa, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 08:14 Kaynak: AA
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