Gaziantep'te otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılarından bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada, otomobildeki biri hamile biri bebek 3 kişi yaralandı.

Gaziantep 'te otomobilin devrilmesi sonucu biri hamile biri bebek üç kişi yaralandı.

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