Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı
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Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil devrildi: 4 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman İzci'nin kullandığı 02 FE 517 plakalı otomobil, Araban- Besni kara yolunun 7'nci kilometresindeki Ziyaret Mahallesi çat boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücüyle eşi Habibe İzci ve kimlikleri öğrenilemeyen 2 çocuk yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gaziantep, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:34 Kaynak: AA
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