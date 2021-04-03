Gaziantep'te otomobil içerisinde tabletin çalınması iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir otomobilin içerisinde tablet çalınması iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesine bağlı Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir otomobilin içerisinde tablet çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.
Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, araç içerisinde tablet çaldıkları iddiasıyla Y.Ö. ve C.B. adlı 2 şüpheliyi tespit etti.
Çalışmalar sonucunda şüphelilerin ikametinde yapılan aramada çalıntı tablet ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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