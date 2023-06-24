Gaziantep'te Otomobil ile Hafif Ticari Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 6 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kuzeyşehir mevkisi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç kafa kafaya çarpışırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden çıkarılırken, sağlık görevlileri de müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taha Kaçar ve Mesut Taşdemir ile Cahit, Hatice, Kardelen ve Kadir Sat'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazadan yaralı olarak kurtulan Ebru Sat'ın ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ebru Sat'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.