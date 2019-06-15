Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

3 saat önce

GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı.

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'te kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil fabrika işçilerini taşıyan minibüs ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Oğuz Budak'ın kullandığı 27 ND 470 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yöne geçti. Otomobil bu sırada gelen Mehmet Nuri Özen'in kullandığı 27 S  3751 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.
Kazada takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü ile minibüs sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeni ile trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:07 Kaynak: DHA
Gaziantep, Güncel
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