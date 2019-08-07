Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
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Gaziantep'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55 Kaynak: İHA
'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kaza, D-400 Karayolu
üzerinde Gaziantep- Nizip
yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Nihat K. idaresindeki 27 C 7034 plakalı yolcu minibüsü ile Ömer Faruk A. idaresindeki 63 VD 184 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yolcu minibüsündeki 12 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, savaş alanına dönen yolda trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
(İHA)
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