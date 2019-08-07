Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var
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Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var

1 saat önce

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı varGAZİANTEP - Gaziantep'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var
GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Gaziantep- Nizip karayolunun 15'inci kilometresinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:42 Kaynak: İHA
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