Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: ölü ve yaralı var
1 saat önce
Gaziantep'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:45 Kaynak: İHA
'te otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Gaziantep- Nizip
karayolunun 15'inci kilometresinde bir otomobil ile minibüs çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
(İHA)
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