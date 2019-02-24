Gaziantep'te Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpışması sorucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil ile motosikletin çarpışması sorucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İbrahim Kabaktepe idaresindeki 46 HC 652 plakalı otomobil Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde karşı yönden gelen İsmail Şen yönetimindeki 27 KF 411 plakalı motosikletle çarpıştı.



Kazada motosiklette bulunan ve yaralanan Selma Ergün, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.



Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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