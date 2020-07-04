Gaziantep'te otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücülerle otomobildeki İ.A. (30) ve Ş.B. (24) Gaziantep ve Nurdağı'ndaki hastanelere kaldırıldı.

H.A'nın (35) kullandığı 27 BY 794 plakalı motosiklet, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun İçerisu Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen M.A. (23) yönetimindeki 27 ACJ 183 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu