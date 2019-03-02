Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

15 dakika önce

GAZİANTEP'te, yakıtı bittiği için emniyet şeridinde park halinde olan kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ile kamyondaki yolcu yaralandı.

Gaziantep'te Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'te, yakıtı bittiği için emniyet şeridinde park halinde olan kamyona çarpan otomobilin sürücüsü ile kamyondaki yolcu yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde İbrahimli Çevre Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Baz, kullandığı damacana su yüklü 27 AB 261 plakalı kamyonu yakıtı bittiği için emniyet şeridine park ederek akaryakıt istasyonuna gitti. Bu sırada Organize Sanayi Bölgesi yönüne giden Hakan Toydaş yönetimindeki 06 BGY 467 plakalı otomobil, dikkatsizlik sonucu kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki demir bariyerlere çarpan kamyonun yolcu koltuğunda oturan Necmettin Durmaz ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hakan Toydaş yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslara kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kaza sonrası olay yerine gelen kamyon sürücüsü Mehmet Baz'ı ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

- Burun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:12 Kaynak: DHA

Mehmet Baz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaragücü Taraftarını Taşıyan Midibüs Kaza Yaptı: 2 Ölü, 24 Yaralı Kazada Ölen 2 Ankaragücü Taraftarının İsimleri Belli Oldu

Sırrı Çözülemiyor! Sivas'taki Delik Tepe Tüneli Merak Konusu Oldu Otomobilin Çarptığı Genç Kadın Şoka Girdi, Çevredeki Vatandaşlar Yardımına Koştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.3.2019 22:27:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]