Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Muhtar Kayhan'ın (33) kullandığı 27 FN 171 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Çapalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.



Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan bir çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.



Muhtar Kayhan'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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