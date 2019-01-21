Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

16 dakika önce

Gaziantep'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Muhtar Kayhan'ın (33) kullandığı 27 FN 171 plakalı otomobil, merkez Şahinbey ilçesi Çapalı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan bir çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Muhtar Kayhan'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:53 Kaynak: AA

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