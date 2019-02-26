Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

A.Ç'nin kullandığı 27 SG 236 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye otoyolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


Sürücü A.Ç. ve otomobilde bulunan K.K. ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan A.Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

K.K. ise buradaki müdahalenin ardından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:43 Kaynak: AA

Nurdağı, Gaziantep, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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