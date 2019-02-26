Gaziantep'te Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
31 dakika önce
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ali Çetinkaya hayatını kaybetti, yanındaki Kemal Kaplan ise ağır yaralandı.
GAZİANTEP'in İslahiye
ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ali Çetinkaya
hayatını kaybetti, yanındaki Kemal Kaplan
ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İslahiye- Nurdağı
çevreyolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Çetinkaya yönetimindeki 27 SG 236 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Çetinkaya ve yanındaki Kemal Kaplan'ı İslahiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Çetinkaya doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yaralı Kaplan ise hayati tehlikesi bulunması nedeniyle 25 Aralık
Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Çetinkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
'na götürüldü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.
- Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:46 Kaynak: DHA
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