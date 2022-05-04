Son dakika haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika
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Son dakika haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI

04.05.2022 17:19

Son dakika haberi: GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Ahmet Duman (29) ile Kasım Dönmez (50) yaralandı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada sürücü Ahmet Duman (29) ile Kasım Dönmez (50) yaralandı.

Kaza, İslahiye- Nurdağı çevre yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. İslahiye yönüne giden Ahmet Duman'ın kullandığı 41 EH 401 plakalı otomobil, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralı Ahmet Duman ve araçtaki Kasım Dönmez'i İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI
Son dakika haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI
Son dakika haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI
Son dakika haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI
Son dakika haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: GAZİANTEP'TE OTOMOBİL, ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 2 YARALI - Son Dakika
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