Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı
1 saat önce
Gaziantep'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Gaziantep Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:10 Kaynak: AA
'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Alaca
yönetimindeki 27 B 4780 plakalı otomobil, Gaziantep- Nizip
kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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