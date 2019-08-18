Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı, System.String[]
Gaziantep'te otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Alaca yönetimindeki 27 B 4780 plakalı otomobil, Gaziantep- Nizip kara yolunun 20'nci kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Gaziantep, Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FATİH'TE KAZA YAPAN ARACIN HIZ İBRESİ 130 KM'DE TAKILI KALDI
Bursa'da zincirleme kaza: 18 yaralı Ayakları her şeyi Kamışlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 13:23:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobil şarampole devrildi: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]