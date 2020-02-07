Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil takla attı: 3 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin takla atması sonucu hurdaya dönen araçta bulunan 3 kişi yaralandı.


Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin kontrolü kaybederek takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Nurdağı–İslahiye yolu 15. kilometresi Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde Arif K.Ö.'nün kullandığı 01 BA 701 plakalı otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan baba ve iki oğlu yaralandı. Takla atarak ters dönen otomobilde bulunan sürücü Arif K.Ö., araçta bulunun babası Hasan B.Ö. ve kardeşi Miraç G. Ö. yaralandı.


Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Emniyet ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor. - GAZİANTEP

Gaziantep, Fevzipaşa, Nurdağı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:31 Kaynak: İHA
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