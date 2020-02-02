Gaziantep'te otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te otomobilde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te otomobilde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen otomobili kentin doğu girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada torpido kısmının iç tarafına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ile bir şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üzerinde uyuşturucu çıkan şahıs, bekçiyi darp edip kaçtı
Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1 Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 20:50:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]