Gaziantep'te otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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Gaziantep'te otomobilde 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Gaziantep'te otomobilde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:42 Kaynak: AA
Gaziantep'te otomobilde yapılan aramada 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getireceği tespit edilen otomobili kentin doğu girişinde durdurdu.
Araçta yapılan aramada torpido kısmının iç tarafına gizlenmiş 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü ile bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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