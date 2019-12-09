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Gaziantep'te otomobilde ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi
7 saat önce
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, sürücüsü "Dur" ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde, sürücüsü "Dur" ihtarına uymayan araçta ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri 60.Yıl Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Araçta yapılan kontrollerde ruhsatsız tabanca ve 5,77 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli, hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adliyeye sevk edildi.
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