Gaziantep'te otomobilden gitar çalan zanlı tutuklandı
1 saat önce
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, park halindeki otomobilden gitar çalan şüpheli tutuklandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:09 Kaynak: AA
'in merkez Şehitkamil
ilçesinde, park halindeki otomobilden gitar çalan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 23 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi
'nde, park halindeki bir otomobilin camının kırılarak, arka koltuğunda bulunan iki gitarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayı İ.Y'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, zanlıyı çaldığı gitarlarla birlikte gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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