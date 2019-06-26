Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobilden gitar çalan zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te otomobilden gitar çalan zanlı tutuklandı

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, park halindeki otomobilden gitar çalan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te otomobilden gitar çalan zanlı tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, park halindeki otomobilden gitar çalan şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 23 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'nde, park halindeki bir otomobilin camının kırılarak, arka koltuğunda bulunan iki gitarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Olayı İ.Y'nin gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, zanlıyı çaldığı gitarlarla birlikte gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:09 Kaynak: AA
Hırsızlık Büro Amirliği, Bahçelievler Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
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