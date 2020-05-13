Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve kimlik tespiti yapan ekipler, iki zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 'nde 3 otomobilde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Gaziantep 'in Nizip ilçesinde, otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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