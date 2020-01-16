Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

7 saat önce

Gaziantep'te araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesinde çeşitli tarihlerdeki otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheliyi yakaladı.

Benzer suçlardan kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde zanlının camını kırarak girdiği otomobilden hırsızlık yapması yer alıyor.

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:09 Kaynak: AA
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