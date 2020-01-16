Gaziantep'te otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesinde çeşitli tarihlerdeki otodan hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Gaziantep 'te araçlardan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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