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Gaziantep'te otomobilin ATV'ye çarptığı feci kaza kamerada: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'te otomobilin ATV'ye çarptığı feci kaza kamerada: 2 çocuk hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 13.10.2023 09:19

Gaziantep'te otomobilin ATV'ye çarptığı feci kaza kamerada: 2 çocuk hayatını kaybetti Otomobille çarpıştıktan sonra takla atan ATV'deki 2 çocuk hayatını kaybetti 14 yaşındaki 2 çocuk kurtarılamadı Gaziantep'te otomobil ile çarpıştıktan sonra takla ATV'nin üzerinde bulunan 14 yaşındaki 2 çocuk,...

Gaziantep'te otomobilin ATV'ye çarptığı feci kaza kamerada: 2 çocuk hayatını kaybetti

Otomobille çarpıştıktan sonra takla atan ATV'deki 2 çocuk hayatını kaybetti

14 yaşındaki 2 çocuk kurtarılamadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te otomobil ile çarpıştıktan sonra takla ATV'nin üzerinde bulunan 14 yaşındaki 2 çocuk, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim G. ile Hüseyin A.'nın bulunduğu 27 MST 04 plakalı ATV, 27 ARB 190 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile çarpıktan sonra savrularak devrildi. Feci kaza sonrası ATV'nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan 2 çocuk kurtarılamadı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan Kerim G. ve Hüseyin A. isimli 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 14 yaşındaki 2 çocuk, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Olayı duyduktan sonra hastaneye koşan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te otomobilin ATV'ye çarptığı feci kaza kamerada: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobilin ATV'ye çarptığı feci kaza kamerada: 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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