Gaziantep'te otomobilin çarptığı 15 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Telef olan hayvanlar nedeniyle aksayan trafik, Nurdağı Belediyesi ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Kazada otomobilin çarptığı sürüdeki 15 hayvan öldü, 5 hayvan ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Musa Y'nin (32) kullandığı 27 ADC 434 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Hisar Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçirilmek istenen Mehmet Ünlü'ye (60) ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı sürüdeki 15 küçükbaş hayvan telef oldu.

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