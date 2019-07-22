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Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi öldü

26 dakika önce

Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi öldü, System.String[]
Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, İpekyolu Sanayi Kavşağı yakınlarında rüzgarın etkisiyle yola savrulan bazı evrakları toplamak için aracından inen Kazım Vural'a (42) çarptı.
Kazada yaralanan Vural ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vural, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Vural'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Gaziantep, İpekyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:18 Kaynak: AA
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