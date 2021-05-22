Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

Gaziantep'te 3 gün önce otomobilin çarptığı kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gazikent Mahallesi'nde 3 gün önce yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan fabrika işçisi Arif Memiş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Memiş'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.