Gaziantep'te otomobilin çarptığı kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dervişpaşa Mahallesi Hatay Bulvarından O.S yönetimindeki 27 EC 153 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmek isteyen 73 yaşındaki Faik Göçer'e çarptı.
Kazada, ağır yaralanan Göçer, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan Göçer yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 18:35 - Kaynak: AA
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