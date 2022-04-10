Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

10.04.2022 14:46
Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Bülbülzade Mahallesi'nde 24 Mart'ta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile Ahmet G'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

Ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı Ahmet G, 18 günlük müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ahmet G'nin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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Gaziantep, Otomobil, Şahinbey, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü - Son Dakika
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