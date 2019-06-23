Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
1 saat önce
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 15 gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:27 Kaynak: AA
'in merkez Şehitkamil
ilçesinde 15 gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 8 Haziran'da Karşıyaka
Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Latif Aslan (33), tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
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Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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