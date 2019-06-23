Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 15 gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya hastanede öldü, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde 15 gün önce otomobilin çarpması sonucu yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 8 Haziran'da Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Latif Aslan (33), tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Latif Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:27 Kaynak: AA
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