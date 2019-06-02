Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü
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Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü

1 saat önce

Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü, System.String[]
Gaziantep'te yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Düztepe Mahallesi Şanlıdere Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Müslüm Çimen'e (78) çarptı.
Ağır yaralanan Çimen, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanedeki ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edildi.
Çimen, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Müslüm Çimen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:48 Kaynak: AA
Düztepe, Gaziantep, Güncel
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