Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
S.M. (27) yönetimindeki 31 AHY 750 plakalı otomobil, Nurdağı- İslahiye kara yolu Yeni Mahalle'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Ok'a (46) çarptı.
Ağır yaralanan Ok, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Nurdağı Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ok'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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