Otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması kamerada - Son Dakika
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Otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması kamerada

09.08.2022 18:45
Otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması kamerada

Gaziantep'te otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'te otomobilin refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde caddede hızla ilerleyen 27 AIH 150 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada sürücü M.U. yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması kamerada - Son Dakika
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