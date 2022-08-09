Gaziantep'in Nizip ilçesinde caddede hızla ilerleyen 27 AIH 150 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak aydınlatma direğine çarpıp devrildi. Kazada sürücü M.U. yaralanırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Ford, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobilin refüje çıkıp aydınlatma direğine çarpması kamerada - Son Dakika

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