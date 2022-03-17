Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı

17.03.2022 10:29
Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı

Gaziantep'te kavşakta iki aracın çarpışması sonrası araçlardan birinin devrilerek metrelerce savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'te kavşakta iki aracın çarpışması sonrası araçlardan birinin devrilerek metrelerce savrulması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah erken saatlerde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Fıstıklık Mahallesi 12 Sokak üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 PY 4586 plakalı Opel marka otomobil ile içerisinde işçilerin bulunduğu Edip K. idaresindeki 27 RM 549 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası Edip K. idaresindeki minibüs, kontrolden çıkarak yaklaşık 30 metre savrularak devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 4 kişiyi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı
Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı

YORUMLAR
500
İzmir'de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı İzmir'de korkunç kaza: Emniyet şeridindeki tıra ok gibi saplandı Yolun karşısına geçen genç kıza otomobil çarptı! Kaza sonrası çevredekiler yardımına koştu Yolun karşısına geçen genç kıza otomobil çarptı! Kaza sonrası çevredekiler yardımına koştu

Gaziantep, Otomobil, Minibüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:32 Telefonuna bakarken yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı!
10:29 Akaryakıtta indirim devam ediyor! Benzin 18, motorin 19 liralara düştü
10:23 İşinden eve gelen adam binada yabancıları görünce "Kime geldiniz?" dedi, öldüresiye dövüldü!
10:06 Bir süredir birlikte olan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen sarmaş dolaş kameralara yakalandı!
09:58 Bağlantı noktalarından ayrılan Unkapanı Köprüsü'nün akıbeti netleşti! Derzlerin bakımı ve onarımı yapılacak
09:56 Çocuklarıyla tiyatro binasına sığındılar ve bombalanmasın diye bahçeye Rusça 'çocuk' yazdılar!
09:49 Survivor All Star'a veda eden yarışmacı Ünlüler takımındaki isim oldu
09:33 Rusya-Ukrayna müzakerelerinde 15 maddelik anlaşma planının ayrıntıları ortaya çıktı: Türkiye detayı gözden kaçmadı
09:19 Mayıs ayında pandemi bitecek müjdesi: Hatırlatma dozlarını 3 ayda bir yaptırmak gerekiyor
01:37 Mossad Başkanı'nın eşinin telefonuna sızıldığı iddia edildi! İran bağlantılı korsan grubundan şüpheleniliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 10:38:43. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te otomobille çarpışan minibüs devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement