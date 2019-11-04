Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çapışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobille hafriyat kamyonu çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hafriyat kamyonuyla otomobilin çapışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İslahiye-Kilis kara yolunun Yolbaşı Mahallesi mevkisinde İ.K. yönetimindeki 27 AKB 14 plakalı hafriyat kamyonu ile Metin Kara'nın (45) kullandığı 27 LN 779 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü Kara ile araçtaki kuzeni Ahmet Yılmaz (53) ve kuzenin eşi Hatice Yılmaz yaralandı.

Yaralılardan sürücü Metin Kara, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Hassa Devlet Hastanesinde, Ahmet Yılmaz da götürüldüğü Kilis Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Hatice Yılmaz ise İslahiye Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kara'nın cenazesi İslahiye Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldığı sırada yakınları fenalık geçirdi.

Metin Kara'nın Gaziantep Üniversitesi İslahiye Meslek Yüksekokulu'nda işçi olduğu, kuzeni Ahmet Yılmaz ve kuzenin eşi Hatice Yılmaz ile Kilis'ten İslahiye'ye geldikleri öğrenildi.

Kamyon sürücü İ.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:00 Kaynak: AA
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