Gaziantep'te otomobille kamyonet çarpıştı: 2 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu sürücüler hayatını kaybetti.

Gaziantep-Nizip kara yolunun 10. kilometresinde Ali Mustafaoğlu idaresindeki 06 BUP 447 plakalı otomobille Bekir Çiftçi yönetimindeki 23 AAD 084 plakalı kamyonet çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Mustafaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Diğer sürücü Çiftçi de kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.