Gaziantep'te otoyolda kaçmak isteyen düzensiz göçmen aracın çarpmasıyla yaşamını yitirdi - Son Dakika

Araçtaki 14 düzensiz göçmen işlemleri için emniyete sevk edilirken, olay sırasında kaçan 5 göçmeninin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, göçmenin hayatını kaybettiğini belirledi. Göçmenin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu 'na götürüldü.

Bir süre kovalamacının ardından polislerin durdurduğu araçtan kaçan bir düzensiz göçmene, yolun karşısına geçtiği sırada M.B'nin kullandığı 27 T 1033 plakalı ticari araç çaptı.

Sürücüsü belirlenemeyen ve içerisinde Afgan uyruklu 20 düzensiz göçmenin bulunduğu 63 ABS 632 plakalı minibüs, Şanlıurfa- Adana Otoyolu üzerindeki kontrol noktasında arama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

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