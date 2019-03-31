Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Oy Kullanma İşlemi Saat 07.00'de Başladı

Gaziantep'te Oy Kullanma İşlemi Saat 07.00'de Başladı

1 saat önce

Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladıGAZİANTEP'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için vatandaşlar, saat 07.00 itibari le oy kullanmaya başladı.

Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı

GAZİANTEP'te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için vatandaşlar, saat 07.00 itibari le oy kullanmaya başladı.

Kent merkezi ile Oğuzeli, Araban, İslahiye, Karkamış, Nizip, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinde toplam 1 milyon 227 bin 454 seçmenin bulunduğu kentte, oy kullanma işlemi saat 07.00'de başladı. Seçmenler, oy kullanmak için sandıklara gitti. Kimlik kontrollerinin ardından verilen tercih pusulalarıyla kabine giren seçmenler, oylarını kullanarak şeffaf sandığa attı. Kentte toplam 3 bin 773 sandık kuruldu. Vatandaşların ilgi gösterdiği seçim nedeniyle kent genelinde güvenlik güçlerince olumsuzluk yaşanmaması için yoğun önlem alındı.

Oy kullanma işlemi saat 16.00'da sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:43 Kaynak: DHA

Araban, Oğuzeli, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşların Oy Kullanırken Dikkat Etmesi Gerekenler Siirt'te Oy Pusulaları Askeri Helikopterle Taşındı Oy Kullanan Ünlü İsimlerden İlk Görüntüler Gamze Özçelik, Broşür Dağıtırken Rencide Edilen Yusuf Özoğul'a Destek Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 09:50:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Oy Kullanma İşlemi Saat 07.00'de Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]