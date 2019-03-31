Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Oy Kullanma Kavgası: 2 Yaralı

Gaziantep'te Oy Kullanma Kavgası: 2 Yaralı

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Oy Kullanma Kavgası: 2 Yaralı, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Işıklı Mahallesi Ortaokulu'nda oy kullanmak isteyen yaşlı bir kadına yardım etmek isteyen İbrahim A. (21) ve ona itiraz eden Mehmet A. (22) arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda akraba oldukları öğrenilen İbrahim A. ve Mehmet A. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede ve okulda geniş güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:22 Kaynak: AA

Işıklı Mahallesi, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı Son Dakika! Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:33:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Oy Kullanma Kavgası: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]