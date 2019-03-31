Gaziantep'te Oy Kullanma Kavgası: 2 Yaralı
1 saat önce
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Gaziantep
'in merkez Şehitkamil
ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Işıklı Mahallesi
Ortaokulu'nda oy kullanmak isteyen yaşlı bir kadına yardım etmek isteyen İbrahim A. (21) ve ona itiraz eden Mehmet A. (22) arasında tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda akraba oldukları öğrenilen İbrahim A. ve Mehmet A. yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede ve okulda geniş güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:22 Kaynak: AA
Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti! Sandıklar Açılmaya Başlandı
Muğla'da Oyunu Kullanan Vatandaşlar Soluğu Sahilde Aldı
Son Dakika! Bakanlıktan Seçim Açıklaması: 310 Olayda 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti