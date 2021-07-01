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Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı - Son Dakika

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

01.07.2021 06:53

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.

Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı - Son Dakika


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