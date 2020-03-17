Gaziantep'te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi - Son Dakika
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Gaziantep'te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi

7 saat önce

Gaziantep'te toplu toplu taşımalardaki temizliğin kapsamını genişletiyor.

Gaziantep'te özel halk otobüsleri ve ticari taksiler de dezenfekte edildi, System.String[]

Gaziantep'te toplu toplu taşımalardaki temizliğin kapsamını genişletiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlıı tramvay ve otobüslerden sonra mavi ve sarı renkteki özel halk otobüsleri, taksi, taksi durakları, işçi servisleri de dezenfekte ediliyor.


Küresel olarak dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) her geçen gün sirayet ettiği kişi sayısını arttırırken beraberinde de önlemler, gerek ulusal gerekse uluslararası çapta artırılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 'Pandemi' yani bölgesel olmaktan çıkmış küresel anlamda etkisini gösteren salgın olarak adlandırılan korona virüs için hem ülke olarak hem de şehir olarak tedbir amaçlı önlemler sıklaştırılıyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi de salgına karşı tedbirleri güçlendirmek amacıyla yoğun mesai harcıyor. İlaçlamalar ve dezenfekte çalışmaları kapsamında ise insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanılıyor. Bünyesine bağlı bina ve toplu taşıma araçlarının rutin dezenfektesini aralıksız sürdüren Büyükşehir, çalışma kapsamını genişletti. Büyükşehir Belediyesi ekipleri toplu taşıma hizmeti veren 665 adet mavi ve sarı özel halk otobüslerinin iç dış temizliği ve dezenfektesini yapmaya başladı, ayrıca taksi durakları, ticari araçlar, işçi servisleri de ilaçlanırken, öğrenci servisleri de virüse karşı mücadelede hijyen tedbirleri kapsamına aldı. Özellikle yolcuların sıklıkla temas halinde olduğu kapı kolları, tutacaklar, koltuklar düzenli olarak dezenfekte edilecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri toplu taşıma şoförlerinin hijyen kurallarına uyup uymadığını denetleyecek, yolculardan gelen şikayetleri değerlendirecek.


Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, bütün ulaşım araçlarının detaylı temizlik ve dezenfektanının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağının altını çizerek, "Araçlarımız iç ve dış kapı kollarının dezenfekte edilmesi noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. Akabinde araç içinde de bir takım çalışmalarla hijyenik bir ortamı vatandaşa sağlamak adına gayret ediyoruz. Bu işlemlerde en ince ayrıntısına kadar bütün detaylar düşünüldü. Ama burada bizim gösterdiğimiz dezenfekte çalışmalarının yalnızca yeterli geleceği düşüncesi doğru değildir, bu temizlik konusu bizim çalışmalarımızla bir noktaya kadar sağlıklı bir ortamın varlığını insanlarımıza sunabilir. O nedenle vatandaşın kendi hijyenine, temizliğine özen göstermeli, kendi tedbirini kendi almalıdır. Yanında kolonya, sprey dezenfekte için gerekli olan malzemeleri bulundurmalı. Araç içerisinde seyahat halindeyken hapşırması durumunda hiçbir şekilde el teması söz konusu olmamalı. Mutlaka bir mendil veya selpak yanında bulundurmalıdır. Biz, bu ilaçlamaları günaşırı devam edeceğiz. Denetimini de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, kontrollü olarak gerçekleştirecektir. Ticari araç sahiplerimiz, Sağlık Bakanlığı'nın koymuş olduğu kurallara bağlı olarak araç içi ve dışı temizliğini kendileri yapacak, dezenfekte işlemlerini de Büyükşehir Belediyesi üstlenecek. El temizliğine mutlak suretle dikkat edeceğiz. Karşılıklı temasta da her zaman bir metrelik mesafeyi koruyacağız. Çünkü enfeksiyon damlacıklar aracılığıyla bulaşıyor. Bu mesafeyi koruduğumuz takdirde enfeksiyonun yayılma ihtimalini ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.


Gaziantep Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ünal Akdoğan, bütün durakların top yekun bir temizlik seferberliğine girdiğini belirterek, "Biz de ekip olarak üzerimize düşen ne ise yapmaya çalışıyoruz. Bu temizliği biz de daha önce düzenli olarak yapmaya gayret göstermiştik. Fakat Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle araçlarımızdaki hijyen temizliğini büyük bir oranda artırmış olacağız. Bu doğrultuda bize verdiği desteklerinden dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:29 Kaynak: İHA
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