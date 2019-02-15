Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Özel Halk Otobüsü Kamyona Çarptı: 5 Yaralı

Gaziantep'te Özel Halk Otobüsü Kamyona Çarptı: 5 Yaralı

40 dakika önce

GAZİANTEP'te, belediyeye ait hafriyat kamyonuna arkadan çarpan özel halk otobüsünün şoförü ile yolculardan anne ve 3 çocuğu, yaralandı.

Gaziantep'te Özel Halk Otobüsü Kamyona Çarptı: 5 Yaralı, System.String[]
GAZİANTEP'te, belediyeye ait hafriyat kamyonuna arkadan çarpan özel halk otobüsünün şoförü ile yolculardan anne ve 3 çocuğu, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Postallı yönetimindeki 27 H 0090 plakalı özel halk otobüsü, oya yöne giden Nurettin Balcı yönetimindeki belediyeye ait 27 BOH 60 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, özel halk otobüsünün şoförü Nurettin Balcı ile akrabalarını ziyarete giden, isimleri öğrenilemeyen anne ve 3 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:12 Kaynak: DHA

Nurettin Balcı, Anne, Gaziantep, Güncel
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