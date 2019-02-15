Gaziantep'te Özel Halk Otobüsü Kamyona Çarptı: 5 Yaralı
40 dakika önce
GAZİANTEP'te, belediyeye ait hafriyat kamyonuna arkadan çarpan özel halk otobüsünün şoförü ile yolculardan anne ve 3 çocuğu, yaralandı.
GAZİANTEP'te, belediyeye ait hafriyat kamyonuna arkadan çarpan özel halk otobüsünün şoförü ile yolculardan anne ve 3 çocuğu, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Postallı yönetimindeki 27 H 0090 plakalı özel halk otobüsü, oya yöne giden Nurettin Balcı yönetimindeki belediyeye ait 27 BOH 60 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, özel halk otobüsünün şoförü Nurettin Balcı ile akrabalarını ziyarete giden, isimleri öğrenilemeyen anne ve 3 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. - Gaziantep
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:12 Kaynak: DHA
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