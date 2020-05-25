Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu 17 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu: 17 gözaltı

GAZİANTEP'te, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 mahallede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada şüphelilerin adreslerini belirledi. Çalışmasını tamamlayan polis, Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Beydilli, Güzelvadi, Yeditepe ve Güneykent mahallelerine operasyon düzenledi. Helikopter destekli ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 22 adres ve 8 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda; 1 kilo 360 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 550 gram esrar, 250 gram bonzai, 620 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 2 tüfek ile 6 hassas terazi ele geçirildi, 17 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyette sorgulamaları devam eden şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.